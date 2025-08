Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Gutierrez per Conte. Miretti, sale l'offerta"

vedi letture

"Che Diavoli", titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport, nel trasmettere euforia per i colpi di mercato del Milan di Max Allegri. "Sono in rossonero per vincere trofei". È stato questo il succo del discorso di Luka Modric, centrocampista croato e Pallone d'Oro del 2018 e neo acquisto dei rossoneri in visita al Milan Store di via Dante in centro a Milano. Nel frattempo il club di via Aldo Rossi sta aspettando Ardon Jashari: via libera dal Bruges dopo settimane intense di bloccaggio forzato, ora lo svizzero è vicino.

Il Napoli si sta avvicinando sensibilmente a Miguel Gutierrez: trovato con il Girona un accordo sulla base di 18 milioni di euro già a metà della scorsa settimana, adesso il direttore sportivo Manna dovrà decidere insieme ad Antonio Conte se affondare il colpo e chiudere l'affare. Quanto a Fabio Miretti, la Juventus per liberarlo e lasciarlo agli azzurri chiede almeno 20 milioni di euro. Il doppio rispetto alla prima offerta dei campioni d'Italia.