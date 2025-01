Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Kvara in uscita. Chiesti al Psg 80 milioni"

vedi letture

"Milan amore mio" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura con l'intervista a Leao. Il portoghese giura amore al club rossonero: "Penso solo al Diavolo e ho un sogno: vincere qui la Champions League". La Supercoppa non gli basta: "Ci aspettano altri trionfi. Conceiçao? Sa come spingermi" le parole dell'attaccante milanista.

Calciomercato - Intanto in casa Napoli tiene banco il futuro di Kvaratskhelia: "Kvara in uscita, chiesti al PSG 80 milioni". Movimenti in casa azzurra, preso il centrocampista Billing.