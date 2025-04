Gli infortuni dettano la strada: Conte pronto a cambiare di nuovo col Torino

Gli infortuni non abbandonano il Napoli. Anzi, accompagnano Antonio Conte quasi settimanalmente, finendo per imporgli scelte e nuove scelte tattiche. In questa settimana il copione è stato rispettato con l'infortunio per Neres - l'ennesimo al soleo in questa stagione - e le buone notizie hanno riguardato solo parzialmente Buongiorno che, infatti, non è ancora certo di tornare contro il Torino. Ad oggi è favorito Rafa Marin, reduce dalla buona prova di Monza anche se Buongiorno farà di tutto in questi due giorni per provare ad esserci contro la sua ex squadra. In questi giorni però la priorità di Antonio Conte è stata trovare nuovamente il miglior assetto per rimodellare il suo Napoli.

Si torna alle due punte?

Con l'infortunio di Neres si riaprono i discorsi del mese scorso. Antonio Conte a Monza ha schierato Spinazzola a sinistra, salvo scontrarsi con le caratteristiche diverse dell'ex Roma, più da binario con meno fraseggio, dribbling e con la necessità di spazi. Meglio nella ripresa con l'inserimento di Raspadori e questa sembra essere la soluzione più accreditata per la sfida al Torino. Probabile il ritorno alle due punte, ma senza rinunciare alla linea a quattro che tanta solidità sta dando, ridisegnando un Napoli con una sorta di 4-4-2 con il jolly McTominay pronto a partire più esterno (in non possesso) per poi rientrare dentro al campo e buttarsi dentro, come Conte svelò di aver preparato col Milan prima dell'assenza dello scozzese.