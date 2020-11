"Gracias negrito", Cavani accusato di razzismo: rischia tre turni di squalifica!

Edinson Cavani è finito sotto indagine per aver utilizzato un termine che la Federcalcio inglese ha già ritenuto razzista in passato. Dopo la vittoria contro il Southampton per 3-2, in cui è stato grande protagonista con una doppietta, il giocatore ha condiviso una storia su Instagram in cui ha scritto la parola "Negrito" riferita a un tifoso. Il post è stato cancellato, ma Cavani potrebbe subire una squalifica di 3 giornate: "Negrito", infatti, fu il termine utilizzato da Luis Suarez nei confronti di Patrice Evra nel 2011. L'ex attaccante del Liverpool affermò che era un vezzeggiativo molto comune in Uruguay, cosa sostenuta anche da molti esperti linguistici. Tuttavia, la FA non accettò quella difesa e sospese l'uruguaiano per otto partite.