Ha segnato Kouibaly: due anni fa il gol che poteva cambiare la storia

Due anni fa, di questi tempi, si attendeva l'inizio di Juventus-Napoli, match decisivo a Torino, gara bivio per avvicinarsi ai bianconeri sognando sul serio lo scudetto. C'era voglia di tricolore, il Napoli di Sarri lo meritava, le sensazioni erano positive e infatti la partita si concluse come tutti sappiamo. Gol di Koulibaly allo scadere, tre punti d'oro, festa grande a Capodichino. Mai prima di quel momento il Napoli di De Laurentiis aveva accarezzato l'idea di un trionfo simile. Poi la beffa: Orsato non fa il suo dovere in Inter-Juve, il Napoli perde a Firenze e lo scudetto va alla Juventus. Ma quella partita del 22 aprile 2018 nessuno potrà mai dimenticarla. Così come l'emozione di un gol che poteva cambiare la storia o forse l'ha comunque cambiata. Basta ricordarsi il nome della squadra che oggi Sarri allena...