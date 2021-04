Hamsik, debutto e vittoria col Goteborg: “Finalmente si torna a giocare”

È cominciata l’avventura di Marek Hamsik al Goteborg. Esordio positivo per il numero 17 slovacco che è entrato in campo al minuto 74. La nuova squadra di Hamsik, ha trionfato in casa e battuto 2-0 l’AIK. L’ex capitano azzurro ha espresso attraverso i social tutta la sua gioia per l’esordio col Goteborg: “Finalmente si torna a giocare”.