Hamsik vince il primo campionato della sua carriera: in Turchia trionfa il Trabzonspor

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marek Hamsik vince il primo campionato della sua carriera, il Trabzonspor è campione di Turchia. Alla squadra dell'ex centrocampista azzurro basta un pareggio interno contro l’Antalyaspor per accaparrarsi il settimo titolo nella sua storia. Ndao e Wright hanno segnato i due gol per il Trabzospor, mentre per gli avversari i gol sono stati messi a segno da Cornelius e Tokoz. Con questo risultato, la squadra allenata da Abdullah Avcı si porta a +9 sul Fenerbahçe ed è dunque matematicamente campione.