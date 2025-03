Higuain resterà nel mondo nel calcio? Il padre svela il suo futuro

Gonzalo Higuain ed il River Plate: un ritorno che non si è mai compiuto con il Pipa che ha concluso la sua carriera all'Inter Miami in MLS. Il padre dell'ex centravanti di Juventus e Napoli, Jorge, ha rilasciato un'intervista a La Página Millonaria nel corso della quale ha provato a spiegare il perché.

Ecco le sue parole: "Quando hanno voluto prenderlo, non stava bene e mi ha detto: 'Papà, se torno al River, dovrò avere 10 punti di vantaggio, altrimenti non ci tornerò'. Non si sentiva all'altezza di un simile impegno". Niente a che vedere comunque con quello che si diceva sui giornali, ovvero che non tornava per paura delle critiche ricevute dopo la finale persa con l'Argentina: "Si trattava di un piano di cattivo giornalismo. "Quando venivo a casa mia, andavo a prenderlo all'aeroporto e la gente gli saltava addosso chiedendogli una foto, un autografo", ha detto.

E se Higuain tornasse al River da allenatore? "Gli ho detto: 'Penso che un ritorno al River sarebbe monumentale. Le persone del River ti amano così tanto; conoscono tutto il tuo percorso dalla scuola, al calcio giovanile, alla fase amatoriale, alla fase professionistica. Mi sarebbe piaciuto. Perché lo stadio sarebbe stato pieno, perché i tifosi del River lo adorano. Ora è a Miami, sta andando bene. Ci sta provando... Penso che si sarebbe unito allo staff tecnico dell'Inter Miami per far crescere i ragazzi. Perché ha seguito un corso. Mi piacerebbe che venisse e dicesse: 'Papà, sono entrato nel River Plate come allenatore'.