Prima pagina Cds Campania: "Ferragosto con Lukaku! Raspadori titolare a Verona"

Il Corriere Dello Sport edizione Campania stamattina mette in prima pagina: "Ferragosto con Lukaku" come racconta il quotidiano il viaggio di Manna a Londra ha sbloccato la trattativa per il belga e ha avvicinato anche l'acquisto di Billy Gilmour dal Brighton. Il sommario in prima pagina si chiude con la scelta dell'attaccante per la prima con il Verona: "Raspadori titolare". Di seguito la prima pagina integrale