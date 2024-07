Prima pagina Cds: "Osimhen, il Psg vuole lo sconto"

"La Juve si fa in 4". Così titola oggi in prima pagina il Corriere dello Sport. Giuntoli, Motta e le trattative incrociate: il club bianconero insiste per Koopmeiners, prenota Todibo, chiede Adeyemi e cerca Sancho.

"Mbappé, sold out". Questo è invece un altro titolo, presente in taglio alto. A Madrid il Bernabeu festeggia l'arrivo di Kylian: quasi 85.000 tifosi del Real alla presentazione del campione.

In chiave Napoli si legge: "Osimhen, il Psg vuole lo sconto".