Cies - Il Napoli ha la seconda rosa più costosa della Serie A. Prima la Juve, solo quarta l'Inter

Il parco giocatori del club bianconero è, di gran lunga, il più costoso del nostro massimo campionato.

Nessuna rosa della Serie A può essere paragonata a quella della Juventus, almeno se si guarda ai soldi che sono stati necessari a costruirla. Secondo le analisi del CIES, il parco giocatori del club bianconero è, di gran lunga, il più costoso del nostro massimo campionato.

Il club bianconero è infatti al decimo posto in assoluto a livello planetario e al primo in Italia, con una spesa complessiva - bonus compresi - di 626 milioni di euro. Seguono il Napoli, per la cui rosa sono stati investiti 394 milioni di euro, e il Milan: 375 milioni.

Solo quarta l'Inter campione in carica: per dare a Simone Inzaghi la squadra attualmente a sua disposizione sono stati investiti 329 milioni di euro, trecento in meno rispetto a quelli spesi dalla Juve. Al quarto e quinto posto, molto vicine, ecco Roma (261) e Atalanta (258). Fiorentina (196) e Bologna (171) precedono la Lazio a quota 161 milioni di euro investiti.