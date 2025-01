Prima pagina Corriere dello Sport: "Adeyemi, pressing Napoli"

vedi letture

"Attacco a Thiago Motta" scrive il Corriere dello Sport in apertura sulla Juventus

"Attacco a Thiago Motta" scrive il Corriere dello Sport in apertura sulla Juventus. Primi effetti della brutta sconfitta con il Napoli e del -16 in classifica. L'Equipe scrive: "Contatti con Xavi". Domani la sfida di Champions League con il Benfica, vigilia avvelenata in casa bianconera. La società affida all'ufficio stampa la smentita legata alle voci sull'ex tecnico del Barça.

Calciomercato - "Adeyemi, pressing Napoli. Gimenez, il Milan avanza. La Lazio aspetta Casadei": di spalla spazio al calciomercato con le ultime mosse di Milan, Lazio e Napoli.