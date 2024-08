Prima pagina Corriere dello Sport: "Big Napoli! E' fatta col Chelsea, ora McTominay e Gilmour"

vedi letture

"Big Napoli". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il riferimento ovviamente è all'intesa raggiunta fra il Napoli e il Chelsea per l'acquisto da parte dei partenopei di Romelu Lukaku. L'attaccante belga sarà infatti un prossimo rinforzo per Antonio Conte con i partenopei che verseranno nelle casse dei londinesi 30 milioni di euro.

Dybala resta a Roma "Lezione Dybala. C'è chi dice no". Questo invece il titolo dedicato all'attaccante argentino. La Joya infatti ha rinunciato il trasferimento in Arabia Saudita rinunciando ad un lauto compenso per rimanere in giallorosso. Una scelta applaudita da tutto il mondo, si legge, con il giocatore che resterà quindi a disposizione di mister Daniele De Rossi.

La Juventus vuole chiudere quattro colpi La Juventus è alla ricerca di nuovi innesti dal mercato. Mister Thiago Motta dovrebbe aspettare quattro nuovi innesti per la prossima stagione. Il primo dovrebbe essere Nico Gonzalez, poi Koopmeiners, Conceiçao e Sancho. Questo il titolo del quotidiano: "Juve, 4 colpi in 7 giorni".