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Corriere dello Sport: "Conte muove tutto! Se non resta a Napoli, torna Sarri e Allegri ct?"
L'incontro con ADL è il passaggio-chiave per far partire il giro di tecnici. Anche il Milan senza certezze così come Bologna, Atalanta e Fiorentina.
"Conte muove tutto": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Se non resta a Napoli, torna Sarri e Allegri ct? L'incontro con ADL è il passaggio-chiave per far partire il giro di tecnici. Anche il Milan senza certezze così come Bologna, Atalanta e Fiorentina. Da martedì farà caldo, sulle panchine e non solo a livello di temperature.
In taglio alto, invece, si legge: "Champions, Lucho da tris". Luis Enrique in finale con il PSG: cerca il terzo trionfo. Stavolta niente goleada, finisce 1-1 a Monaco con i gol di Dembélé e Kane. Kvara migliore in campo. Il tecnico ha vinto l'anno scorso a Parigi e nel 2015 con il Barça. Il 30 maggio sfiderà l'Arsenal a Budapest
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Copertina TuttonapoliSpeciale futuro: vi sveliamo i piani del Napoli, la posizione di Conte ed il possibile erede di Redazione Tutto Napoli.net
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