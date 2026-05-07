Prima pagina Corriere dello Sport: "Conte muove tutto! Se non resta a Napoli, torna Sarri e Allegri ct?"

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L'incontro con ADL è il passaggio-chiave per far partire il giro di tecnici. Anche il Milan senza certezze così come Bologna, Atalanta e Fiorentina.

"Conte muove tutto": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Se non resta a Napoli, torna Sarri e Allegri ct? L'incontro con ADL è il passaggio-chiave per far partire il giro di tecnici. Anche il Milan senza certezze così come Bologna, Atalanta e Fiorentina. Da martedì farà caldo, sulle panchine e non solo a livello di temperature.

In taglio alto, invece, si legge: "Champions, Lucho da tris". Luis Enrique in finale con il PSG: cerca il terzo trionfo. Stavolta niente goleada, finisce 1-1 a Monaco con i gol di Dembélé e Kane. Kvara migliore in campo. Il tecnico ha vinto l'anno scorso a Parigi e nel 2015 con il Barça. Il 30 maggio sfiderà l'Arsenal a Budapest