Corriere dello Sport: "Juve, rilancio in rosso"

"Juve, rilancio in rosso". Così titola oggi in prima pagina il Corriere dello Sport. La semestrale segna -176 milioni. L'Inter migliora: da -85 a -38. Bianconeri per la settima volta di fila in negativo: ora il "medico" è Giuntoli.

Spazio anche all'Europa League, con questo titolo: "Dia e Dele-Bashiru: la Lazio in volo". 3-0 alla Dinamo Kiev per la squadra di Baroni. Stasera tocca alla Roma, in casa contro l'Athletic Bilbao.