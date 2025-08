Prima pagina Corriere dello Sport: "L'oro di Raspa. Se parte, il Napoli fa un doppio colpo"

"L'oro di Raspa". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport nello spazio dedicato al Napoli. In taglio alto il quotidiano si sofferma sulla situazione legata all'attaccante classe 2000 e a come potrebbe cambiare il mercato azzurro in caso di addio dell'ex Sassuolo: "Se parte, il Napoli fa un doppio colpo", si legge ancora.

"Ancora lui". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il riferimento è a Dusan Vlahovic. L'attaccante della Juventus, considerato in uscita dalla formazione bianconera, è comunque andato a segno nel match amichevole pareggiato dalla squadra di Tudor per 2-2 contro la Reggiana di ieri mattina.