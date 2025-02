Prima pagina Corriere dello Sport: "Sotto pressione! Il Napoli punta al +6 per far sbandare l'Inter"

"Sotto pressione". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Questa sera il Napoli scenderà in campo al "Maradona" per affrontare l'Udinese. Gli azzurri di Conte cercano i tre punti per andare momentaneamente a +6 sull'Inter che sarà impegnata domani sera a San Siro contro la Fiorentina.