Corsera - Lega Serie A, possibile turno natalizio per la prossima stagione

Il prossimo 13 marzo l'Assemblea di Serie A si riunirà e con diversi temi all'ordine del giorno. Secondo il Corriere della Sera, la Lega di Serie A starebbe valutando l'istituzione di un turno natalizio per il prossimo campionato. La data che potrebbe essere scelta è sabato 30 dicembre 2023. Una decisione in merito potrebbe essere già ratificata nel corso dell'assemblea in programma lunedì prossimo.