Cronache di Napoli: "Si segna poco, Conte prepara il tandem Lukaku-Hojlund"

Oggi alle 09:10Notizie
di Pierpaolo Matrone

"Il Napoli segna poco, Conte prepara il tandem con Lukaku e Hojlund". E' questo il titolo che il quotidiano Cronache di Napoli dedica alle vicende di casa azzurra in questa domenica.

Quando rientrerà Big Rom - si legge - non è esclusa una soluzione con la doppia punta. Intanto, per il centrocampo, si attende il mercato: asse col Genoa per Norton Cuffy come terzino e Frendrup in mezzo al campo.