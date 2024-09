Dazn - Ansia Lobotka nel riscaldamento, Lukaku lo colpisce alla caviglia: le condizioni

Attimi di paura per Stanislav Lobotka. Durante il riscaldamento del posticipo della sesta di campionato tra Napoli e Monza, il centrocampista azzurro è stato colpito accidentalmente alla caviglia da un'entrata Romelu Lukaku.

Niente di grave per fortuna per lo slovacco, che dopo lo spavento ha continuato a riscaldarsi sorridendo e tirando anche in porta. A riferirlo è il bordocampista Dazn Alessio De Giuseppe.