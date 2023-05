DAZN, sconto e prezzo bloccato per tutto il 23/24: l'offerta per gli abbonati

Dazn punta sugli abbonati e lancia un’offerta per tutto il 2023/24.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dazn punta sugli abbonati e lancia un’offerta per tutto il 2023/24. La piattaforma di sport in streaming, che ancora per il 2023/24 trasmetterà tutte le partite della Serie A (sette in esclusiva e tre in co-esclusiva con Sky), sta offrendo agli abbonati l’abbonamento a prezzo ridotto per i mesi estivi e per poter contare su un prezzo bloccato per tutta la nuova stagione.

I dettagli dell'offerta: "Blocca il tuo prezzo per tutta la prossima stagione! Abbiamo deciso di dedicarti un’offerta annuale esclusiva: i prossimi 3 mesi per te sono al 50% di sconto, poi mantieni il tuo prezzo attuale fino a maggio 2024!". Quindi:

Maggio, giugno e luglio a soli 14,99 euro al mese

Da agosto fino a maggio 2024, paghi 29,99 euro al mese