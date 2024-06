Gazzetta dello Sport: "Azzurri, credeteci. Una Juventus brasiliana"

"Azzurri, credeteci". Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

"Azzurri, credeteci". Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il quotidiano sportivo ha intervistato sei ex commissari tecnici della Nazionale italiana per un commento in vista dei prossimi Europei. Intanto questa sera la squadra di Luciano Spalletti scenderà in campo ad Empoli contro la Bosnia per l'ultimo test amichevole prima della partenza per la Germania dove sabato sera affronteranno l'Albania nella prima giornata della fase a gironi del torneo.

Due innesti per la Juve

"Una Juve brasiliana". Questo il titolo del quotidiano dedicato alla formazione bianconera. Una svolta per i bianconeri voluta da Thiago Motta. Il nuovo tecnico infatti va alla ricerca di gol in vista della prossima stagione. Dalla Continassa si cerca il tutto per tutto puntando su sui profili giovani e "carioca". Si tratterebbe di Douglas Luiz e Vitor Roque.

70 milioni per il nuovo Milan

Sta per prendere forma il nuovo Milan. Manca ancora qualche settimana alla partenza ufficiale del mercato ma in via Aldo Rossi si pianifica il futuro. La società rossonera è intenzionata ad accontentare Paulo Fonseca in vista della prossima stagione. Sarebbero pronti ad arrivare almeno 70 milioni di euro per acquistare Zirkzee e Broja. Questo il titolo del quotidiano a riguardo: "I regali per Fonseca".