Gazzetta dello Sport: "Italia, ci prova Fagioli. Calhanoglu, assalto Bayern"

Dopo i problemi a centrocampo riscontrati contro la Spagna, il ct dell'Italia Luciano Spalletti sta pensando a diversi cambi

"Ci prova Fagioli", questo il titolo in apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Dopo i problemi a centrocampo riscontrati contro la Spagna, il ct dell'Italia Luciano Spalletti sta pensando a diversi cambi di formazione, tra cui il calciatore della Juventus: "Il c.t. pensa al regista tornato a maggio dopo 7 mesi di squalifica. Scamacca ha deluso, ora è pronto Retegui. Dimarco ko, c'è Darmian", si legge sulla rosea. Spazio anche agli altri risultati dell'Europeo, con Ronaldo che ha segnato il primo gol mentre De Bruyne ha rilanciato il Belgio.

Ampio spazio dedicato al mercato, con il Bayern Monaco che ha bussato alla porta dell'Inter per Hakan Calhanoglu: "Bayern all'assalto, parla con i tedeschi ma il club nerazzurro vuole tenerlo". I nerazzurri non vogliono cedere il turco, ma in caso d'addio la società vuole massimizzare i guadagni: per convincere il club di Viale della Liberazione serviranno almeno 70 milioni di euro.