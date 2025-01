Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Vlahovic Juve, divorzio vicino"

È ancora il derby vinto dal Milan nella finale di Supercoppa italiana a Riyad a capeggiare sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport. In particolare stamani viene celebrato il condottiero che ha permesso tutto ciò: Sergio Conceicao. Come sottolineato anche dal quotidiano in apertura, il tecnico portoghese ha attuato una svolta profonda in soli otto giorni, sia dal punto di vista tattico, sia soprattutto da quello psicologico. Adesso in casa Milan l'entusiasmo è tornato alto e la rincorsa al quarto posto non sembra più pura utopia. Anche perché un grande aiuto potrebbe arrivare anche dal mercato, dove si tenta il colpo con il Manchester United per il talento inglese Marcus Rashford.

Trova posto in prima pagina anche la Juventus, in particolare Dusan Vlahovic. Secondo quanto scritto dalla rosea, il divorzio tra il serbo e i bianconeri è sempre più vicino e per questo Giuntoli e soci vorrebbero già portare un sostituto come Joshua Zirkzee a Torino già da gennaio.