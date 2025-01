Prima pagina Gazzetta: "Gimenez si scalda, il Milan lo sogna per il derby"

vedi letture

Intanto regge il tema Vlahovic alla Juventus, domani il Monaco a San Siro per l'Inter, mentre Nainggolan viene arrestato in Belgio per traffico di cocaina.

Mentre l'ultimo turno della fase a gironi di Champions è alle porte, il mercato invernale non si ferma. "Gimenez si scalda, il Milan lo sogna per il derby": il titolo in prima pagina su La Gazzetta dello Sport. Il blitz per l'acquisto dell'attaccante messicano al Feyenoord dopo l'incontro con la Dinamo Zagabria, nella speranza di averlo a disposizione nel big match contro l'Inter.

Intanto regge il tema Vlahovic alla Juventus, domani il Monaco a San Siro per l'Inter, mentre Nainggolan viene arrestato in Belgio per traffico di cocaina.