Prima pagina
Gazzetta intervista De Bruyne: "Scudetto? ci proviamo! Obiettivo vincerle tutte"
La Gazzetta dello Sport oggi in edicola propone un'intervista a Kevin De Bruyne: "Scudetto? Ci proviamo", il titolo scelto dal quotidiano. Poi ancora il centrocampista belga: "A Napoli sto bene. Il nostro obiettivo è vincerle tutte e poi faremo i conti. Abbiamo pagato troppi infortuni. Hojlund diventerà un top player".
"Lo scudo è Lautaro". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. L'Inter scenderà in campo questa sera a San Siro contro la Roma per allungare in vetta alla classifica e riprendere la corsa verso la conquista dello scudetto. La buona notizia per Cristian Chivu è che ci sarà in campo Lautaro Martinez, che è tornato a disposizione dopo l'infortunio.
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