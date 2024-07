Prima pagina Gazzetta: "Kim si rivede. L'Inter vuole il colosso"

vedi letture

"Kim si rivede. L'Inter vuole il colosso", titola così in prima pagina l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, parlando del calciomercato dei Campioni d'Italia. Il commento: "Il centrale sudcoreano è in uscita dal Bayern. I nerazzurri tentano il colpo: riportarlo in prestito in Serie A". Un box è dedicato al nuovo allenatore del Milan: "Fonseca il diavolo è in me. Il nuovo tecnico del Milan abiterà a Milanello". Di seguito la prima pagina integrale.