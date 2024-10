Prima pagina Gazzetta, un altro caso per Fonseca: "Theo Hernandez-Milan: il grande gelo"

"Arbitri da rosso": almeno già 16 errori gravi da parte degli arbitri in questa prima parte di stagione in Serie A

"Theo Hernandez-Milan: il grande gelo" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Il terzino francese multato e squalificato ma chiede un super stipendio per rinnovare il contratto con il club rossonero. Vuole 8 milioni di euro l'anno e il Milan dice di no: deve meritarlo.

Fischietti - "Arbitri da rosso": almeno già 16 errori gravi da parte degli arbitri in questa prima parte di stagione in Serie A, secondo il dossier del quotidiano. Il designatore Rocchi apre al VAR a chiamata: "Manca uniformità".