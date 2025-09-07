Prima pagina Il Roma: "Italia nel segno di Napoli e napoletani. Allarme Rrahmani"

vedi letture

"Italia nel segno del Napoli e napoletani. Allarme Rrahmani, Beukema è pronto". E' questo il titolo che Il Roma oggi in edicola dedica al calcio in prima pagina. Doppio riferimento: il primo è agli azzurri del Napoli che giocano in Nazionale (Di Lorenzo e non solo), l'altro ovviamente all'infortunio occorso a Rrahmani, che potrebbe saltare la Fiorentina.

