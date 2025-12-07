Palo di McTominay! Lo scozzese non al meglio dalla mezz'ora: l'accaduto

All'ultima azione del 1° tempo Scott McTominay colpisce un palo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, nonostante non sia al 100%. Legno colpito di testa al 46'. Lo scozzese al 33' si era avvicinato alla panchina per segnalare un problema fisico al flessore/ gluteo. Conte fa attendere lo staff medico per valutare le sue condizioni. A riferirlo è DAZN.

