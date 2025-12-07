La Juve pareggia al primo tiro in porta: Yildiz firma l'1-1 al 58'

La Juve pareggia al primo tiro in porta: Yildiz firma l'1-1 al 58'TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:01Notizie
di Antonio Noto

La Juventus pareggia al 58' con Kenan Yildiz. Il numero 10 bianconero chiede e ottiene il triangolo a McKennie, per poi calciare in diagonale sul secondo palo: niente da fare per Milinkovic-Savic.

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, tutto il giorno! Potete seguirci in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le applicazioni per Smartphone (cercando "Radio Tuttonapoli" sugli store o cliccando qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche su Smart Tv Android.