La Juve pareggia al primo tiro in porta: Yildiz firma l'1-1 al 58'
La Juventus pareggia al 58' con Kenan Yildiz. Il numero 10 bianconero chiede e ottiene il triangolo a McKennie, per poi calciare in diagonale sul secondo palo: niente da fare per Milinkovic-Savic.
Vittoria goduriosa. Il Napoli sempre in testa, Juve a casa senza gloria di Francesco Molaro
Napoli-Juventus 2-1 (8' Hojlund, 59' Yldiz, 78' Hojlund): primato e record casalingo nell'anno solare
10 dic 2025 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
VS
Benfica
Napoli
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Buone risposte da tutti, avanti con merito. Sappiamo che ci sarà da soffrire. Su Lucca..."
Antonio NotoLiveAmbrosino in conferenza: "Contenti, ci tenevamo a passare il turno. A noi giovani il mister ci tiene in considerazione"
Davide BarattoADL: "Napoli più forte dell'anno scorso! I nuovi stanno dimostrando, ma siamo in 20..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: le proteste shock da Roma, lo scandalo cartellini, la bugia di Gasperini e il diabolico piano di Conte
Antonio NotoLobotka: "Con la Roma gara perfetta per verificare la nostra crescita. Nuovo modulo? Le ali hanno più libertà, buono anche per i difensori"
Pierpaolo MatroneTuttonapoliGilmour, possibile intervento per la pubalgia: fissato il periodo dell'eventuale operazione
