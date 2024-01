Il Roma - Scelto il nuovo acquisto fuori lista per la Champions League

Il giornalista Giovanni Scotto riporta alcune indiscrezioni che riguardano il mercato del Napoli e le scelte per le liste

"Nel summit di ieri a Castel Volturno (presenti De Laurentiis, Micheli, Meluso e Mazzarri) è stata decisa l'esclusione di Demme dalla lista Serie A che deve essere consegnata entro la mezzanotte di venerdì. Comunicazione fatta al tedesco, che potrebbe svincolarsi ma dovrebbe restare fino al 30 giugno pur senza giocare. Serve un'esclusione anche dalla lista Champions: in questo caso Demme era già fuori. Sono possibili soli tre cambi, quindi non è possibile inserire tutti i quattro acquisti. Il candidato a rimanere fuori è Traore, soprattutto a causa delle condizioni fisiche non ottimali. Dentro quindi Mazzocchi, Dendoncker e Ngonge".