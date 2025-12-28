Prima pagina
Il Roma: "Serve lo spirito della Supercoppa per un segnale in campionato"
"Il Napoli prova a rompere il tabù trasferta a Cremona". E' questo il titolo che Il Roma dedica oggi in edicola al Napoli e al match dello Zini in programma oggi alle 15. Alla ricerca di un altro successo, Antonio Conte - si legge - cambia il meno possibile nell'undici che scenderà in campo. "Serve lo spirito della Supercoppa per dare un segnale in campionato", si legge ancora.
28 dic 2025 15:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Cremonese
|Napoli
