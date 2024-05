KK - ADL non prenderà parte al restyling del Maradona: ci pensa il Comune

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato della questione stadio, con il presidente Aurelio De Laurentiis che ha dichiarato di volersi concentrare sulla riqualificazione del Maradona e non su uno stadio nuovo. Queste le parole del giornalista nel corso della trasmissione 'Radio Goal':

"De Laurentiis non farà parte di questo restyling del Maradona perché è il Comune di Napoli che si sta interfacciando con il Governo. Ci sono colloqui fitti con il Ministro Fitto, con il Ministro Giorgetti e il Ministro Abodi: sono arrivate rassicurazioni dal Governo, pronto ad aiutare il Comune di Napoli con delle agevolazioni fiscali per far sì che il Maradona sia pronto per ospitare gli Europei".