KKN - Le probabili scelte di Gattuso: novità a centrocampo, Ospina e Lozano dal 1’

Il Napoli si appresta a giocare questa sera la gara con l'Udinese. Radio Kiss Kiss Napoli ha diramato la sua probabile formazione per la sfida delle 20.45, una formazione in cui a fare da centravanti ci sarà Osimhen. In porta dovrebbe tornare Ospina, pienamente recuperato dall'infortunio. In difesa Rrahmani con Manolas, Hysaj dovrebbe spuntarla su Mario Rui. In mediana torna Bakayoko dal primo minuto in coppia con Fabian, mentre in attacco Lozano dovrebbe tornare a giocare dall'inizio.

Di seguito le probabili scelte di Rino Gattuso secondo la radio ufficiale.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Manolas, Hysaj; Fabian, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.