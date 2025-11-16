Prima pagina

La Gazzetta dello Sport apre con l'Italia: "Ringhio, facci vedere un Mondiale"

Oggi alle 08:10Notizie
di Pierpaolo Matrone

"Ringhio, facci vedere un Mondiale". Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Questa sera l'Italia scenderà in campo a San Siro per sfidare la Norvegia nell'ultimo turno di qualificazione al Mondiale 2026. Gli azzurri sono già sicuri dei playoff che si disputeranno a marzo prossimo. L'obiettivo è qualificarsi per la competizione dopo due edizioni di assenza.