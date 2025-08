Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Miretti vede Napoli"

vedi letture

"Miretti vede Napoli". E' questo il titolo che La Gazzetta dello Sport dedica al Napoli e al centrocampista della Juventus in prima pagina. Poi spazio ancora ai bianconeri, ma all'affare Dusan Vlahovic. Un gol che più che cambiare le sorti del suo presente manda un messaggio al proprio futuro. Nella prima amichevole pre stagionale della Juventus - pareggiata 2-2 contro la Reggiana - c'è sempre lo zampino di Dusan Vlahovic. La sua rete ha portato i bianconeri momentaneamente in vantaggio prima del pareggio firmato Cedric Gondo. Un gol però che non cambia il suo destino alla Juventus: il serbo resta un giocatore in uscita.

Il Milan prepara l'assalto e nel frattempo mette le mani sul terzino destro classe 2004 dello Young Boys Athekame. In casa Juventus, invece, per un Vlahovic che potrebbe uscire, c'è uno Hjulmand che vorrebbe entrare, visto che i bianconeri hanno trovato l'accordo con il centrocampista dello Sporting. Miretti in uscita direzione Napoli.