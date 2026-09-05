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Inter-Napoli e un weekend di grandi sfide, La Gazzetta dello Sport: "Prova di forza!"

Inter-Napoli e un weekend di grandi sfide, La Gazzetta dello Sport: "Prova di forza!"
Oggi alle 07:45Notizie
di Pierpaolo Matrone
La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si sofferma sui tre big match di giornata: da Inter-Napoli a Juventus-Milan, passando per Roma-Atalanta.

"Prova di forza". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nel giorno di "Inter-Napoli e un weekend di grandi sfide", da Juventus-Milan a Roma-Atalanta. Allegri rischia già il -6 dai campioni d'Italia, sottolinea il quotidiano.