Prima pagina Il Como vince ed è 1°, Tuttosport: "Da Inter-Napoli a Roma-Atalanta, chi lo prende?"

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Il Como ha battuto il Genoa ed è volato in vetta alla classifica. Tuttosport vi dedica spazio in prima pagina.

"Cattivissimo me!". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna di Tuttosport, che fa riferimento a Kolo Muani e al suo bisogno di sbloccarsi. L'attaccante francese ha dato ragione a Spalletti sul fatto di aver sbagliato occasioni clamorose. Spazio anche al successo del Como sul campo del Genoa: "Como comanda! Oggi chi lo prende?". Il riferimento è a Inter-Napoli e Roma-Atalanta.