Prima pagina Inter-Napoli è il nuovo classico! Corriere dello Sport: "Lo Scudetto è affare nostro"

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Il Corriere dello Sport nella sua prima pagina definisce Inter-Napoli come "Il nuovo classico" del calcio italiano: due Scudetti a testa dal 2023.

E' il giorno di Inter-Napoli, quella che il Corriere dello Sport oggi in prima pagina definisce "Il nuovo classico" del calcio italiano. "Inter-Napoli, lo scudetto è affare nostro", si legge ancora sul quotidiano che si proietta alla partita, in programma oggi alle 18 in un San Siro sold-out. Dal 2023 nerazzurri e azzurri hanno vinto due titoli a testa.