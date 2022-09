Mediaset - Osimhen a rischio per il Liverpool: Spalletti pensa anche a Raspadori

Victor Osimhen questa mattina si è allenato a parte. Come scrive Sportmediaset, per il nigeriano si tratta di un risentimento muscolare

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen questa mattina si è allenato a parte. Come scrive Sportmediaset, per il nigeriano si tratta di un risentimento muscolare che non lascia tranquillo il tecnico toscano. Le alternative ci sono e si chiamano Giovanni Simeone o, eventualmente, Giacomo Raspadori in una sorta di ruolo da "falso nove".