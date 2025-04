I numeri incredibili del Bologna: 6 successi di fila in casa e nessuno con più gol nel 2025

vedi letture

I numeri del Bologna che insegue un'incredibile conferma in Champions League iniziano ad essere decisamente sorprendenti. La squadra di Vincenzo Italiano ha vinto le ultime cinque partite di campionato e - riferisce Opta - soltanto tre volt gli emiliani hanno ottenuto più successi di fila nella loro storia in Serie A: sei tra febbraio e marzo 2024 con Thiago Motta allenatore; sei tra aprile e maggio 1967 con Luis Carniglia e 10 tra novembre 1963 e febbraio 1964 con Fulvio Bernardini.

Non solo. Il Bologna è reduce da sei successi consecutivi al Dall’Ara in campionato; l’ultima volta in cui i rossoblù hanno vinto più partite casalinghe di fila in Serie A risale al periodo tra marzo e agosto 2019 (otto in quel caso, con Sinisa Mihajlovic alla guida). Nel 2025, il Bologna è la squadra che ha segnato più gol (25) in Serie A; inoltre, nel nuovo anno solare, soltanto la Roma ha guadagnato più punti (32) degli emiliani (28 in 13 match – 8V, 4N, 1P) nel torneo.