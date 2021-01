I problemi in casa del Napoli, ma la Fiorentina in trasferta è messa peggio: i numeri di Tmw

Il Napoli in campionato è ancora in corsa per grandi obiettivi, però in questa stagione non riesce ad avere una grandissima continuità di risultati positivi. In particolare al San Paolo (ora stadio Diego Armando Maradona), la squadra di Gattuso ha già subito tre battute d'arresto. I partenopei hanno fatto per ora più punti in trasferta che in casa (18 contro 13). La Fiorentina fuori dalle proprie mura amiche è un disastro. Solo cinque punti per i viola ottenuti lontano da casa, peggio ha fatto solo il Crotone con due.

Per quanto riguarda i precedenti tra queste due squadre a Napoli, gli azzurri hanno ottenuto 32 vittorie e sono in vantaggio, ma la Fiorentina non è propriamente a digiuno di successi in Campania, anzi. Sono 17 le affermazioni dei viola, compresa quella ottenuta la scorsa stagione (0-2 con gol di Chiesa e Vlahovic). Tra le vittorie dei toscani ce n'è anche una a tavolino: il 22 maggio 1977 (sul punteggio comunque di 2-1 per i gigliati) vi fu un lancio di oggetti in campo che portò il giudice sportivo ad assegnare il successo alla Fiorentina d'ufficio per 2-0.

Contributo importante dato dalla panchina del Napoli in questo campionato. Sette gol sono arrivati da giocatori entrati a gara in corso. Meglio dei campani solo l'Atalanta con nove.

TUTTI I PRECEDENTI A NAPOLI (SERIE A E B)

32 vittorie Napoli

22 pareggi

17 gol fatti Fiorentina

90 gol fatti Napoli

69 gol fatti Fiorentina

LA PRIMA SFIDA A NAPOLI

1931/1932 Serie A Napoli vs Fiorentina 0-2

L'ULTIMA SFIDA A NAPOLI

2019/2020 Serie A Napoli vs Fiorentina 0-2