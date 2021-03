Retroscena - ADL ha chiesto agli arbitri se Meret può indossare la maglia verde: il motivo

De Laurentiis sul campo del Sassuolo, nel pre-partita, è andato a colloquio anche con gli arbitri per capire se cromaticamente fosse possibile per il portiere indossare la divisa verde. In questo caso, per Meret. Con le altre, infatti, ultimamente non è andata evidentemente benissimo fuori casa. Il bordocampista DAZN ha collegato alla scaramanzia, dunque, la richiesta del Napoli.