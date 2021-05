RPN - Conceiçao mai contattato direttamente dal Napoli: i motivi del mancato accordo

Come raccolto dalla redazione di Radio Punto Nuovo, fonti estremamente vicine alla trattativa tra Conceincao e il Napoli raccontano che il tecnico non è mai stato contattato in maniera diretta da alcun dirigente del Napoli. Nelle chiacchierate, è stato coinvolto solo il suo procuratore, che ha fatto poi da tramite col tecnico lusitano. Conceincao ha rifiutato la destinazione Napoli per due motivi: il primo (e principale) l'assenza degli azzurri alla prossima Champions League; il secondo, invece, per una forbice troppo ampia tra l'offerta economica del Napoli e quella del tecnico.