Sky - ADL non convinto di Tudor: aveva in testa un solo nome

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto nel corso di 'Giochiamo D'Anticipo', trasmissione in onda su Televomero: “Tudor? Se De Laurentiis lo avesse voluto, lo avrebbe preso dopo il no di Conte. Lo ha incontrato per il piacere di conoscerlo, ma non era convinto. Aveva in testa un solo nome: Walter Mazzarri”.