Sky - Bari, Cannavaro più di un'ipotesi: la situazione dopo l'incontro col club

Per la panchina del Bari tiene banco l'ipotesi Fabio Cannavaro: la decisione finale non è stata presa, ma si va sempre più verso l'esonero di Marino

Come riporta Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, per la panchina del Bari tiene banco l'ipotesi Fabio Cannavaro. Infatti, la situazione dell'attuale tecnico Marino è sempre più in bilico, dopo l'ultimo ko per 3-0 contro il Palermo e la situazione in classifica che vede i biancorssi a soli cinque punti sopra la zona play-out.

Nella giornata di oggi c'è stato un incontro dall'esito positivo tra Cannavaro e il club. La decisione finale non è stata ancora presa, ma si va sempre più in direzione di un esonero il cui annuncio potrebbe arrivare domani, con l'ex allenatore del Benevento come principale candidato per sedere sulla panchina dei galletti.