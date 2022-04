Sky - Certezze per Spalletti in attacco, ma ci saranno novità a centrocampo

Grandi certezze per Spalletti. Zero dubbi in attacco, reparto praticamente "obbligato"

© foto di www.imagephotoagency.it

Grandi certezze per Spalletti. Zero dubbi in attacco, reparto praticamente "obbligato": Osimhen, squalificato, non è ancora rientrato dagli impegni con la Nigeria, Lozano, che con il suo Messico ha conquistato il pass per Qatar 2022, tornerà nella giornata di sabato e Petagna è infortunato. Anche Ounas non sta benissimo, per questo contro l'Atalanta il tridente sarà formato da Politano, Insigne e Mertens.

Novità importanti per quanto riguarda il centrocampo: dopo due-tre giorni di influenza piuttosto debilitante, Fabian Ruiz si è allenato regolarmente in gruppo. Lo spagnolo va dunque verso un posto da titolare, in un reparto completato da Lobotka e Anguissa, ormai pienamente recuperato. Lo riporta la redazione di Sky Sport.