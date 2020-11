Sky - Il Napoli punta sul Coni e prepara le sue memorie difensive: le ultime

Ultime sul ricorso del Napoli a Sky Sport con Massimo Ugolini: "Ora si passa al Collegio di Garanzia del Coni, il Napoli ha 30 giorni di tempo per preparare le proprie memorie difensive. Il Coni non entra nel merito delle prime due sentenze ma rileva vizi di forma delle due sentenze, come la Cassazione. Il Napoli ha tutta l'intenzione di arrivare fino al Tar del Lazio e al Consiglio di Stato. Una situazione delicata da seguire passo passo".