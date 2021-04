Sky - Insigne non vuole parlare di rinnovo ora: testa alla Champions, appuntamento in estate

Lorenzo Insigne è stato chiaro con il Napoli: non intende parlare di rinnovo di contratto in questo momento fondamentale per la corsa Champions. A riferirlo è Sky Sport, secondo cui la sua volontà sarebbe quella di tutto il gruppo e anche del club stesso ovviamente: testa al campo. A fine stagione, poi, ad un anno esatto dalla scadenza, ci sarà l'appuntamento con il presidente Aurelio De Laurentiis alla ricerca dell'accordo per il prolungamento.